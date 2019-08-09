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Пятница, 9 августа 2019, 13:58 мск

Новости Балканы

Сербская Лобода «зажгла» этнодеревню

Фото: ATA

Известная сербская певица Елена Карлеуша, которую многие сравнивают с украинской артисткой Светланой Лободой, устроила концерт в этнодеревне, несмотря на протесты ветеранов.

Ветеранское сообщество «Гарда Пантеры» потребовало от полиции Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) запретить концерт в этнодеревне «Станишичи». Авторы обращения заявили, что Карлеуша, известная своими экстравагантными нарядами и песнями, – «позор Сербии, кич и воплощение аморальности, потому её концерт не полезен обществу».

Сама сербская певица ответила словами «Стоп ненависти!» и сегодня ночью зажгла этнодеревню своим выступлением. Артистка поразила местных жителей блестящей римской каской и минимальным количеством одежды на теле. Концерт прошел без инцидентов.

Белград, Катарина Лане

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