«Рассуждать об этом могут только нехристи»: в Черногории активизировалась борьба за православную Церковь

Разговоры о формировании Черногорской православной церкви бессмысленны и неприемлемы. Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, комментируя высказывание черногорского президента Мило Джукановича о создании в стране единой Церкви.

«Рассуждать об этом могут только нехристи, для которых Церковь – то же самое, что партия или негосударственная организация. Требовать основания черногорской православной церкви могут только те, кто понятия не имеет о том, что такое церковь. Те, кто потворствует созданию псевдоправославных, нехристианских сообществ типа негосударственных организаций», – подчеркнул Амфилохий, передает «Балканист.ру».

Ранее Джуканович поддержал автокефалию Черногорской Православной Церкви, так как, по его словам, Сербская Православная Церковь отстаивает в регионе интересы «Великой Сербии».

Напомним, черногорские власти намерены принять Закон о свободе вероисповедания, согласно которому государству отойдет церковное имущество и земля, если у общины не будет доказательств владения ими до 1918 года. Сербская Православная церковь требует пересмотреть нормы этого законопроекта. Петицию о его отзыве подписало более 100 тысяч православных граждан Черногории.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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