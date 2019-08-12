Албанцы затерроризировали Сирию

В Сирии на стороне запрещенного в России террористического «Исламского государства» воюет отряд, сформированный албанцами из самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщили в Военной Академии и Центре борьбы против терроризма США.

Сообщается, что группа албанцев, перешедших на сторону исламистов, считается одним из самых кровожадных подразделений террористической организации, пишет портал Metro news. Боевики действуют в районе северо-западной провинции Идлиб. Известно, что у них качественное вооружение и строгая иерархическая структура.

По данным портала, на стороне террористов воюет много выходцев из стран Западных Балкан, но только албанцы из Косово создали свою этнически чистую группировку. В отличие от остальных стран региона.

Примечательно, что исламистов в самопровозглашенной республике Косово наказывают лишь 3,5 годами тюрьмы. В результате – около 40% осуждённых за терроризм уже отсидело свой срок и выпущено на свободу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.08.19

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