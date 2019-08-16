«Перегрелись»: черногорцы подали в суд на исполнителя сербской песни

Радикальное «Черногорское движение» подало жалобу в суд на артиста Владо Георгиева за нарушение Конституции, угрозу безопасности Черногории, распространение национальной, расовой и религиозной ненависти. Поводом для этого стало выступление певца во время благотворительного концерта «За наше Косово и Метохию» в Герцег-Нови.

Георгиев спел две известные песни «Тамо далеко» и «Сербия и Черногория – это одна семья». «На концерте во время выступления артистов, поддержанных организованным клерофашистским буйством массы хулиганов, раздавались оскорбления Черногории и черногорцев, а также призывы к оккупации страны. Были спеты песни «Тамо далеко» и «Сербия и Черногория – это одна семья», в которых певец Владо Георгиев изменил слова, и пел о том, что часть Черногории принадлежит Сербии и подчиняется ей», – говорится в жалобе «Черногорского движения».

Выступление Владо Георгиева

Также в заявлении отмечается, что песне «Тамо далеко» Георгиев спел «Там далеко, далеко край моря, там Герцег-Нови, там Сербия». «Речь ясно идёт о Сербии возле моря и в перегретой националистской атмосфере он произнёс слова, которыми переместил Герцег-Нови в Сербию, в то время как в оригинальном тексте поётся, что «Сербия далеко от моря», – подчеркнули черногорские радикалы и обвинили артиста в подогревании «националистической эйфории» – на концерте было много туристов из Сербии, которые подпевали, что «Герцег-Нови – это сербский город».

Стоит отметить, что хотя Герцег-Нови сейчас находится в составе Черногории, исторически – это территория Герцеговины, где веками живут герцеговинские сербы.

Сам артист пояснил, что он «новлянин» (серб, родившийся в Старой Герцеговине, территория которой прилегала к морю) и любит Черногорию, но история не может быть изменена по чьему-то желанию. «Этими заявлениями люди, которые назвали это проявлением ненависти, пытаются набрать себе политические очки, создавая антисербскую атмосферу. Я не знаю, как это прокомментировать. Это люди, которые, по-видимому, не имеют понятия об истории или даже о своем происхождении», – подчеркнул Георгиев.

Он также обратил внимание, что песня «Тамо далеко» Милутина Бойича – лирическая трагедия, «которая выражает восхищение мужеством наших предков». «Даже Никола Тесла похоронен под эту песню. Заявления, которые связывают эту песню с ненавистью, указывают на психически тяжело больных людей, которые могли такое придумать. Если кто-то решил, что он может выдумать историю, будь то министр, представитель местного комитета партии или кто-то еще, я бы сказал ему, что это не так. История хорошо известна. И она не может измениться по чьему-то желанию. Я здесь родился, в моем родном Герцег-Нови у меня много друзей всех национальностей и религий, и мы отлично общаемся, любим и уважаем друг друга с детства и до сих пор. И так будет всегда!» – заявил Владо Георгиев.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 16.08.19

ЕС проталкивает интересы Приштины. / «Бессовестная провокация»: косовские албанцы вывесили свои флаги над сербскими святынями. / «Встречали как героя»: косовский боевик, отпущенный Северной Македонией, вернулся на родину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»