Гражданин Сербии пропал без вести на Украине (ФОТО)

В Днепропетровской области без вести пропал гражданин Сербии Владимир Илич. 71-летний мужчина 13 августа вышел из дома и не вернулся. Криворожская полиция объявила его в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью к горожанам через соцсети. Полиция призывает всех, кто видел пропавшего серба или знает, где он находится, обратиться в ближайшее отделение.

Владимир Илич выглядит моложе своего возраста на 55-60 лет, рост 165 см, телосложение среднее, был одет в белую рубашку и тёмные брюки.

Кривой рог, служба информации РИА «Новый День»

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