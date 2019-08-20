«Король вечеринок»: Белград возглавил мировой рейтинг городов для развлечений

Столица Сербии признана лучшем в мире городом для развлечений. Согласно результатам исследования, проведенного Lonely Planet, Белград славится разнообразием ночной жизни – здесь есть бары, клубы, таверны на любой вкус и кошелек. Кроме того, здесь сравнительно недорогое жилье и доступный алкоголь.

Второе место досталось мексиканскому городу Плая-дель-Кармен. Третью позицию занимает Сингапур, несмотря на то, что спиртное здесь очень дорого стоит – около 7 долларов за поллитра пива. В то же время в городе очень низкий уровень преступности и большое разнообразие баров и клубов.

Четвертое место занял Санкт-Петербург – в мегаполисе расположены около 200 ночных заведений, при этом недорогое жилье и особая атмосфера.

В ТОП-10 самых тусовочных городов мира также вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.08.19

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