Хорваты установили у футбольного стадиона трактор, символизирующий изгнание сербов

Хорватские футбольные фанаты в ответ на танк, который сербские болельщики установили рядом со стадионом в Белграде, поставили у своего стадиона в Загребе трактор, символизирующий изгнание сербов из Хорватии в 1995 году. Вчера два футбольных клуба бывшей Югославии, белградский «Црвена Звезда» и «Динамо» из Загреба играли матчи за выход в групповой турнир Лиги чемпионов Европы.

Накануне футбольных баталий нешуточные страсти разгорелись за пределами стадионов. Сербские болельщики установили у стадиона «Маракана» в Белграде, на котором играет «Црвена Звезда», настоящий трофейный танк, участвовавший в августе 1991 года в ожесточённых боях за город Вуковар на территории Хорватии.

Источник: Gol. hr

В ответ на это хорватские фанаты поставили рядом с западной трибуной стадиона «Максимир» в Загребе, на котором играет «Динамо», старый ржавый трактор, как символ изгнания сербов из этой бывшей республики Югославии. В августе 1995 года после операции хорватских военных «Буря» (Олуя) тысячи сербских семей колоннами покидали Хорватию, передвигаясь на тракторах с прицепами.

Источник: Facebook/TomislavSkocic

Обе команды, в итоге, во вчерашних матчах не победили. Сербская «Црвена Звезда» сыграла вничью 1:1 со швейцарским клубом «Янг Бойз», а хорватское «Динамо» с таким же счётом завершила игру с норвежским «Русенборгом». По результатам предыдущих встреч с соперниками «Црвена Звезда» из Белграда и «Динамо» из Загреба будут играть в групповом турнире Лиги чемпионов Европы.

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