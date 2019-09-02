«Стыдно»: президент Сербии прокомментировал «антифашисткое» заявление главы Хорватии

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал заявление главы Хорватии Колинды Грабар-Китарович об участии хорватского народа в антифашистской борьбе в Европе. «Стыдно сравнивать сербов и хорватов, когда речь идет о вкладе в борьбу с фашизмом во Второй мировой войне», – сказал сербский лидер.

«Более чем стыдно сравнивать сербов и хорватов, учитывая то, что восстание против фашистов в Хорватии началось в чисто сербском месте с названием Срб, и было поднято сербами. Белград был освобожден 20 октября 1944 года. Управляющий хорватского концентрационного лагеря Ясеновац 10, 12 и 15 марта 1945 года делает официальные заявления, в которых говорит, что усташский национальный ботинок твёрдо стоит на земле в Ясеновце и отступать не будет. Это через шесть месяцев после освобождения Белграда... Я говорю только о том, кто к какому движению примыкал», – подчеркнул Вучич в интервью телеканалу Pink.

Говоря о независимом государстве Хорватия, провозглашённом усташами 10 апреля 1941 года, президент Сербии сказал, что это было нацистское творение, и Германия на него не нападала, не оккупировала и не бомбила, как Белград.

На вопрос, почему Сербия не была приглашена в Польшу на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны, Вучич ответил, что «сербов воспринимают как российских союзников, и поэтому они должны быть наказаны, потому что речь идет о ревизионизме».

Президент Сербии отметил, что когда услышал заявление Грабар-Китарович, подумал, как повезло, что его там не было. Вучич также уточнил, что в следующем году намерен приехать 9 мая в Москву, где будет наибольшее количество тех, кто внёс реальный вклад в победу над фашизмом.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.08.19

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