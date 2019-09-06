Это «ужасно»: в США раздражены антиамериканской «бомбежкой» со стороны сербов

Посол США в Сербии Кайл Скотт спровоцировал громкий скандал. Дипломат назвал многочисленные антиамериканские комментарии в сербских социальных сетях «бомбежкой Америки ужаснейшей ложью», что вызвало шквал ответной критики с напоминанием о реальных бомбардировках Югославии натовскими войсками во главе с США.

Резонансное заявление Скотт сделал на проходящем в Белграде «Цифровом саммите». Он заявил, что в социальных сетях, в первую очередь, в твиттере он пытался как представитель США говорить о проблемах обычной жизни и политике, чтобы таким образом подчеркнуть, что «традиционные СМИ» упускают из виду. Через обратную связь посол намеревался увидеть, что думают люди, передает «Балканист.ру».

При этом Скотт отметил, что его работа заключается «не в том, чтобы все любили его», а в том, чтобы представлять США в Сербии. Однако слышать то, что сербы говорят в адрес его страны, было «не всегда легко и приятно». «Многие в Сербии считают, что ненависть к США – это хорошее дело. В Сербии каждый день бомбят ужаснейшей ложью Америку, западные страны и Евросоюз», – пожаловался американский дипломат.

Это заявление Скотта о «бомбежках» вызвало негодование жителей Сербии. Пользователи социальных сетей и читатели сербских СМИ в комментариях к новости припомнили, что в 90-е годы именно возглавляемая американцами коалиция стран НАТО устроила бомбардировки Югославии, а негативная реакция сербов по отношению к Америке лишь свидетельствует о том, что история не забыта.

«Ненависть к Америке – единственное нормальное чувство после того, что эта страна сделала с нами и что она делает. Любое другое чувство будет равно самой серьезной патологии. Любовь к своему палачу – это расстройство, которое Соединенные Штаты хотели бы видеть среди сербского народа. Ненависть к Америке – это то, что будет сохраняться здесь на протяжении веков, и г-н Скотт должен был это понять», – подчеркнул, в частности, читатель газеты «Данас» Зоран Кнежевич, мнение которого разделяет подавляющее большинство пользователей сербских соцсетей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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