Цифровизация: роботы появятся во всех сербских школах

В следующем учебном году все школы в Сербии будут оснащены маленькими роботами, которые помогут ученикам получать знания в области программирования. По словам министра просвещения Сербии Младена Шарчевича, это только один из этапов процесса цифровизации, входящего в программу изучения предмета Информатика.

«Уже 25 процентов школ имеют этих роботов, которые служат для того, чтобы дети практиковали с их помощью навыки информатики и занимались программированием. Ученики программируют работу этого робота-автомобиля, так называемого M-bot, чтобы он перемещался в заданном направлении», – отметил министр изданию Kurir.

Шарчевич также подчеркнул, что в феврале следующего года будет второе распределение роботов, после которого ими будет оснащено 70 процентов учреждений системы образования, а к началу следующего учебного года роботы будут во всех школах Сербии.

Белград, Катарина Лане

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