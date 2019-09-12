российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 сентября 2019, 13:32 мск

Новости Балканы

Часы и пистолет: президент Чехии преподнес мужские подарки сербскому лидеру

Фото: predsednik.rs

Президент Чехии Милош Земан во время встречи в Белграде подарил сербскому лидеру Александру Вучичу наручные часы и пистолет. О своих подарках чешский руководитель сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

ФОТО

«Я думаю, что сербскому президенту Александру Вучичу мои подарки принесли радость :–)», – отметил президент Чехии.

ФОТО

Земан подарил президенту Сербии чешские часы PRIM и пистолет ČZ 75 SP01 производства оружейной фабрики České zbrojovky.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.09.19

«Страной управляют военные преступники»: Чехия намерена отозвать признание независимости Косова. / Президент Чехии пообещал наградить медалью Эмира Кустурицу. / Президент Сербии рискует оказаться персоной нон грата в Хорватии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Сербия

«Страной управляют военные преступники»: Чехия намерена отозвать признание независимости Косова

Президент Чехии пообещал наградить медалью Эмира Кустурицу

Президент Сербии рискует оказаться персоной нон грата в Хорватии

Прямолинейно: США начали новую антироссийскую кампанию на Балканах

«Криминальные методы»: Приштина обвинила Россию в помощи Сербии

Раздел косовского края: Сербии могут отдать выход в море

Цифровизация: роботы появятся во всех сербских школах

«Сейчас не 91-й и даже не 41-й год…» Хорваты закрывают границы для сербов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Политика, Европа, Сербия,