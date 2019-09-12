Часы и пистолет: президент Чехии преподнес мужские подарки сербскому лидеру

Президент Чехии Милош Земан во время встречи в Белграде подарил сербскому лидеру Александру Вучичу наручные часы и пистолет. О своих подарках чешский руководитель сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Я думаю, что сербскому президенту Александру Вучичу мои подарки принесли радость :–)», – отметил президент Чехии.

Земан подарил президенту Сербии чешские часы PRIM и пистолет ČZ 75 SP01 производства оружейной фабрики České zbrojovky.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.09.19

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