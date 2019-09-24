Шеф сербской дипломатии покорил дочь Дональда Трампа

Сербские социальные сети «взорвала» фотография встречи главы МИД страны Ивицы Дачича с дочерью американского президента Иванкой Трамп на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дачич стал участником саммита «Глобальный призыв к свободе вероисповедания», организованного администрацией США и возглавляемого американским президентом Дональдом Трампом. Его дочь Иванка также присутствовала на встрече. Фотография её рукопожатия с министром иностранных дел Сербии стала хитом в сербских соцсетях.

«Или в зале холодно, или у Дачича есть ещё один талант, о котором мы не знаем», – комментируют снимок Интернет-пользователи.

Сам Дачич на пресс-конференции на вопрос журналиста об ожиданиях от президента США сказал: «Я от него ничего не ожидаю, я много ожидаю от его дочери!»

Сообщается, что Дачич пригласил Иванку Трамп посетить Сербию.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 24.09.19

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