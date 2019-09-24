В Республике Сербской появилась своя жандармерия

Сегодня в столице Республики Сербской (РС) Бане-Луке прошла торжественная церемония построения нового подразделения министерства внутренних дел – жандармерии.

Новая боевая единица призвана защищать граждан и их имущество, а также обеспечить национальную безопасность страны, подчеркнул министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач, передает «Балканист.ру».

«За последние пять лет в наши войска и полицию инвестировано больше средств, чем за все время существования министерства. Мы никому не позволим нам угрожать, но при этом открыты к сотрудничеству», – сказал он.

На торжественном мероприятии присутствовали также президент РС Желька Цвиянович, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик и представители министерств и парламента.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 24.09.19

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