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Понедельник, 30 сентября 2019, 11:10 мск

Новости Балканы

Президент Сербии угостил дворников пирожками

Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

Президент Сербии Александр Вучич побывал с визитом на предприятии «Городская чистота», которое занимается уборкой мусора в Белграде, и угостил сотрудников буреками – пирогами из слоеного теста.

На официальной странице президента Сербии в Instagram опубликованы фотографии и видеозапись встречи Вучича с рабочими. Президент пришел к коммунальщикам, собирающимся выходить на улицы города в третью смену, накормил их пирожками и поблагодарил за отличную работу.

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Глава государства подчеркнул, что ему повезло лично встретиться с достойными людьми, которые каждый день выполняют чрезвычайно тяжелую работу по очистке города. «Мы благодарны вам, потому что за 30 лет ни один президент не пришел посетить рабочих», – сказал в ответ один из коммунальщиков, после чего другие начали аплодировать.

После посещения работников предприятия «Городская чистота» Вучич вместе с министром внутренних дел Небойшей Стефановичем посетил ночной патруль дорожной полиции, обеспечивающей порядок на улицах сербской столицы.

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