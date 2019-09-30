Президент Сербии угостил дворников пирожками

Президент Сербии Александр Вучич побывал с визитом на предприятии «Городская чистота», которое занимается уборкой мусора в Белграде, и угостил сотрудников буреками – пирогами из слоеного теста.

На официальной странице президента Сербии в Instagram опубликованы фотографии и видеозапись встречи Вучича с рабочими. Президент пришел к коммунальщикам, собирающимся выходить на улицы города в третью смену, накормил их пирожками и поблагодарил за отличную работу.

Глава государства подчеркнул, что ему повезло лично встретиться с достойными людьми, которые каждый день выполняют чрезвычайно тяжелую работу по очистке города. «Мы благодарны вам, потому что за 30 лет ни один президент не пришел посетить рабочих», – сказал в ответ один из коммунальщиков, после чего другие начали аплодировать.

После посещения работников предприятия «Городская чистота» Вучич вместе с министром внутренних дел Небойшей Стефановичем посетил ночной патруль дорожной полиции, обеспечивающей порядок на улицах сербской столицы.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.09.19

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