2 млрд евро: Анкара и Белград договорились о широком сотрудничестве

Сербия и Турция заключили девять межправительственных соглашений, которые касаются таких сфер, как экономика, оборона и образование. В ходе двухдневного визита президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана в Белград также достигнута договоренность об открытии шести производственных предприятий.

Лидеры двух стран планируют в краткосрочной перспективе довести товарооборот до двух миллиардов евро, заявил турецкий лидер на пресс-конференции, передает «Балканист.ру». Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич напомнил, что товарооборот между Турцией и Сербией с момента последнего визита Эрдогана в Белград в 2017 году вырос на 800 млн евро: в прошлом году он достиг 1,087 млрд евро. Экспорт сербских товаров в Турцию с 2009 году увеличился в 7,8 раз. Тогда его объем составлял 32,1 млн евро, сейчас – 750 млн евро.

Также в программе встречи лидеров запланировано открытие новой автотрассы «Белград-Сараево» и трехсторонние переговоры в формате «Сербия – Турция – Босния и Герцеговина (БиГ)». «Для нас крайне важно, чтобы мы с Турцией можем проводить переговоры с БиГ. Есть предложение в следующем году сделать их формат четырехсторонним, подключив Россию. Я думаю, что это возможно», – отметил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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