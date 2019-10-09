Президент Сербии получил высшую награду православной церкви

Патриарх Сербский Ириней наградил президента Сербии Александра Вучича Орденом Святого Саввы I степени. Глава Церкви отметил достижения главы государства перед страной, «которая во время его правления открылась миру и начала развиваться семимильными шагами».

«Александр Вучич борется за наш народ в Косово и Метохии на святой сербской земле. То, что отнято насильно, вернуть можно, а то, что подарено, нельзя. Мы не смеем отдавать ни пяди нашей земли!» – заявил патриарх Ириней, слова которого цитирует «Балканист.ру»

Глава Сербской православной церкви напомнил, что судьба Косово и Метохии зависит от руководителей Сербии. «Мы готовы на компромисс и договор, но дарить никому ничего не станем! Благодарю президента за то, что он делал и продолжает делать. Он борется как лев за наше Косово», – сказал патриарх.

В ответной речи президент Сербии заявил, что «сербская церковь и Сербия рождены вместе». «У меня нет слов, чтобы описать чувства, которые переполняют меня. Я не просил, и не добивался этой награды, и не надеялся её получить. Я лишь хотел, чтобы наша Сербия жила вечно», – сказал Вучич.

Орден Святого Саввы I степени был вручен президенту Сербии во время торжественного мероприятия, посвящённого 800-летию автокефалии Сербской православной церкви

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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