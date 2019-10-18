Рядом с Путиным: в Сербии появится восковой Ван Дамм

Лидер партии «Единая Сербия», народный депутат и председатель Горсовета сербского города Ягодина Драган Маркович Пальма встретился в Вене со знаменитым голливудским актером Жаном-Клодом Ван Даммом, который наряду с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером, является звездой фильмов-боевиков.

В долгом и дружеском разговоре Маркович и Ван Дам затронули многие темы: от политики до кино и спорта. Они договорились, что знаменитый голливудский актер посетит Сербию и город Ягодину в марте месяце следующего года.

Лидер «Единой Сербии» пообещал актеру, что его во время визита в Сербию ждёт встреча с сербскими мастерами, которые изготовят его восковую фигуру для городского музея.

Фото: Tanjug

Стоит отметить, что экспозиции музея Ягодины есть восковая фигура российского лидера Владимира Путина.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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