Сербия названа в числе лидеров стран для отдыха

Сербия заняла шестое место в топ-10 стран, которые считаются лучшими для отдыха в 2020 году – по версии туристического гида «Lonely Planet», передает «Балканист.ру».

«Сербия – это аутентичная, живописная европейская страна, которую необходимо неспешно изучать. Путешественники только начали открывать для себя Сербию, но нельзя сказать, что это было никому не известное государство. Его столица Белград веками был центром главного перекрестка Старого континента. Сейчас Белград предлагает насладиться чарующей атмосферой кофеен и доступными для любого кошелька ночными тусовками на Дунае. А если уехать из столицы, то можно оценить бесчисленные винодельни и санатории, древние монастыри и мощные памятники времен Югославии», – пишет «Lonely Planet».

В туристическом гиде Сербию обогнали такие страны, как Азербайджан, США, Индия, Венгрия и Индонезия, которая заняла первое место в ряду лучших направлений для отдыха.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 25.10.19

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