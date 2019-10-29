Последствия агрессии НАТО: более 80 военных объектов Сербии остаются заминироваными

Более 80 военных объектов в Сербии остаются заминированными натовскими снарядами после операции североатлантического альянса «Союзная сила» в 1999 году. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин сегодня во время инспекции работ по разминированию на территории военного аэродрома «Дубинье» в районе города Сьеница.

«После агрессии НАТО прошло 20 лет, а мы все ещё работаем с её последствиями», – констатировал он и заверил, что в скором времени будут очищены от мин все военные объекты, попавшие под удар натовских сил, передает «Балканист.ру».

Военный аэродром «Дубинье» во время агрессии НАТО 1999 года был 22 раза обстрелян кассетными бомбами и снарядами высокой степени поражения. Его разминирование началось в прошлом году.

«Из 47,5 гектаров территории аэродрома необходимо разминировать более половины – 27 гектаров. Сейчас очищено уже 16, остальные работы будут продолжаться в следующем году», – уточнил капитан саперной группы Ненад Каневац. По его словам, в этом году саперы обнаружили и обезвредили 71 кассетную бомбу.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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