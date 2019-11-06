США повторяют в Сирии косовский сценарий

Строительство США военных баз в Сирии напоминает аналогичный проект, который был реализован Вашингтоном в Косово после бомбардировок Югославии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Сообщается, что США начали строительство двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Формальный повод – не дать террористам получить доступ к нефтяным месторождениям. Неформальный – окупить свои расходы по военной операции в Сирии», – обратил внимание сенатор в своей публикации в «Фейсбуке».

Косачев подчеркнул, что нарушение сирийского суверенитета «радикальнейшим образом», судя по всему, мало волнует мировую общественность. «Во всяком случае, реакции европейских союзников США по НАТО, так любящих рассуждать в Европарламенте о верховенстве права, не слышно и в помине», – констатировал он.

При этом сенатор провел параллели между нынешней ситуацией в Сирии с тем, что произошло в Югославии в 1999 году. «Что-то мучительно знакомое происходит... а, вот оно что! 1999 год, декабрь, ещё не рассеялся дым от бомбардировок Югославии теми же американцами и их союзниками по НАТО в марте-мае того же года. Ещё и в помине нет самопровозглашения независимости Косово, эта земля остаётся неотъемлемой частью суверенной Югославии. И тут американцы начинают активно строить в этой пока ещё целостной европейской стране и без разрешения ее руководства свою военную базу. Построили всего за полгода, закончили к лету 2000-го. Назвали в честь «героя» позорной для США войны во Вьетнаме сержанта Джеймса Бондстила «Кэмп-Бондстил»,– обратил внимание Косачев и отметил, что сейчас косовская база является второй по величине в Европе.

Сенатор высказал опасения, что в Сирии может в итоге повториться косовская история. «Незаконная военная операция – военная база на оккупированной территории – самопровозглашение независимости этой территории... Американская мечта в действии? Сирийцы, будьте бдительны», – заключил Косачев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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