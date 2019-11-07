Сербия не боится американских санкций

Белград не нарушает санкционный режим, введенный США на импорт российского оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Политика», комментируя предстоящий визит в Белград главы рабочей группы 231 Государственного департамента США, «ответственной» за санкции в отношении России Томаса Зарзецкого.

Шеф сербской дипломатии отметил, что американский чиновник посетил уже около шестидесяти стран. «У него будут переговоры в Министерстве иностранных дел, а также в министерствах обороны и финансов. Он хочет ознакомиться с ситуацией», – уточнил Дачич.

Как напоминает сербская газета «Политика», Вашингтон принял закон о противодействии противникам американских санкций, введенных США не только в отношении России, но и Ирана и Северной Кореи. Документ предусматривает, что ограничительные меры могут быть применены ко всем странам, кто с этими государствами реализует «значительный обмен в военной или разведывательной сфере».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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