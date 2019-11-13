«Неслыханное лицемерие»: американский посол в Белграде снова оказался под шквалом критики

Посол США в Белграде Энтони Годфри вновь оказался под шквалом критики со стороны пользователи сербских социальных сетей. Поводом очередного возмущения стало торжественное открытие в столице Сербии с участием американского дипломата пиццерии, в которой работают мигранты с Ближнего Востока.

«Поддержать беженцев и одновременно поесть вкусную пиццу! Мы гордимся своей поддержкой проекта «Пицца-лаганица», первого социального предприятия, основанного с небольшой помощью посольства США», – отметил Годфри в своем твиттере, где опубликовал видео, как он заказывает пиццу в только что открывшейся пиццерии.

Этот снимок вызвал волну негодования в сербских социальных сетях, где американскому послу припомнили мигрантский кризис, когда четыре года назад Белград был буквально наводнен беженцами из-за развязанной США войны на Ближнем Востоке. Судя по сообщениям СМИ, мигранты до последнего времени пытаются пробиться через Сербию и Боснию в Евросоюз, при этом регулярно фигурируют в криминальных сводках сербских новостей. «Некорректно называть нелегальных мигрантов беженцами, Америка таких высылает в кратчайший срок», «Это прекрасно, господин посол, но было бы лучше, если бы ваша сторона прекратила плодить беженцев, это было бы намного лучше, чем «небольшая помощь», – отмечают комментаторы.

В то же время пользователи соцсетей обращают внимание, что США строит стену на границе с Мексикой, обороняясь от точно таких же мигрантов. «Сколько рабочих мест вы создали для людей, которые каждый день переходят мексиканскую границу? Займитесь своими делами, оставьте нас в покое», – говорится в одной из публикаций.

При этом американскому послу предложили открыть эту пиццерию во дворе посольства США и приютить у себя дома несколько бывших бойцов ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ). «Ваше превосходительство, ведь это те люди, которые бегут из своих стран богатых нефтью и маковыми полями, где ваша страна развязала и продолжает развязывать войны. Мы – люди гостеприимные, понимаем их трагедию, с сочувствием отправим их в путь к Евросоюзу или США», – пишут сербские комментаторы, поражаясь степени лицемерия, с которым американская дипломатия спекулирует на тему ближневосточных мигрантов.

«Всё это было бы прекрасно, если бы речь не шла о представителе страны, которая развязала войны, вызвала мигрантский кризис, наводнила мигрантами всю Европу и теперь вы открываете им пиццерию в Белграде. Лицемерно», «Вы их сделали мигрантами. Как же это лицемерно!», – возмутились сербские читатели твиттера американского посла.

Белград, Катарина Лане

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