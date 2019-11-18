«Мы справимся со всем этим»: здоровью президента Сербии ничего не угрожает

Сегодня президент Сербии Александр Вучич выписался из Военно-Медицинской Академии, куда был срочно доставлен в пятницу вечером из-за проблем с сердцем. «Были очень трудные выходные», – сообщила в интервью телекомпании «Пинк» советник главы государства Сузана Василевич.

«В пятницу ему (президенту Сербии) стало очень плохо, он сам попросил вызвать скорую, а ведь этот человек никогда не сдается болезням, мы с ним с температурой ездили по всему миру», – уточнила Василевич. По ее словам, сегодня утром после двух дней капельниц и процедур были получены анализы, которые подтвердили, что здоровью сербского лидера ничего не угрожает.

«Он должен продолжить лечение, надеюсь, мы справимся со всем этим», – выразила надежду советник президента Сербии.

Василевич также отметила, что главе государства направили слова поддержки президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Турции Реджеп Эрдоган, а также лидеры других государств и обычные граждане Сербии.

В то же время представители сербской оппозиции выразили удовлетворение этой ситуацией. «Сотрудникам ВМА: отделение психиатрии расположено двумя этажами выше», – заявил в твиттере лидер «Движения свободных граждан» Сергей Трифунович. «Мы не станем обращать внимание на негативные комментарии оппозиции», – подчеркнула советник президента Сербии.

Накануне вечером Вучич в инстаграме опубликовал записку со словами, что уже в понедельник готов приступить к исполнению своих обязанностей.

Белград, Катарина Лане

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