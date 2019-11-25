«Навязываемый праздник»: в Республике Сербской не признают День государственности Боснии и Герцеговины

В Республике Сербской отказываются признавать День государственности Боснии и Герцеговины (БиГ), который отмечается сегодня, 25 ноября. Как заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, этот день не может быть праздником для всей страны из-за отсутствия общей идентичности.

«День проведения ЗАВНОБиГ-а не несет смысла, как его не имеет празднование даты созыва Антифашистского вече народного освобождения Югославии. Манипуляции с 25-м ноября как с «Днем государственности» отражают бошняцкую политику в БиГ, которая путем навязывания пытается создать что-то, чего не существует. От общей идентичности в БиГ, которой нет, до праздников, которые не согласованы со всеми, кто живет здесь», – подчеркнул политик.

«Что это за праздник и что за государственность, которую сегодня некоторые отмечают, хорошо проиллюстрировано тем фактом, что в Республике Сербской сегодня рабочий день без каких-либо мероприятий. Какой праздник – такая и государственность», – констатировал Додик.

При этом он отметил, что сербы в большей степени, чем остальные народы, имеют право отмечать годовщину созыва ЗАВНОБиГ, потому как во время Второй мировой войны в борьбе против фашизма и нацизма именно его народ понес наибольшие потери.

Стоит отметить, что 25 ноября в 1943 году прошло первое заседание Земельного антифашистского вече народного освобождения Боснии и Герцеговины (по сути – высшего органа власти БиГ на тот момент). Сегодня этот день в Мусульмано-хорватской федерации отмечается как «День государственности БиГ», в Республике Сербской – это обычный рабочий день.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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