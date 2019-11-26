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Вторник, 26 ноября 2019, 11:04 мск

Новости Балканы

Час расплаты: «Хайнекен» выплатит Горану Бреговичу 80 тысяч евро

Фото: instagram.com/goran_bregovic_official

Верховный торговый суд в Загребе утвердил судебное решение о возмещении компанией «Хайнекен», которая владеет хорватской пивоварней «Карловачко», ущерба Горану Бреговичу за нарушение авторских прав. Сумма выплаты составит 80 тысяч евро.

Суд признал, что пивоваренная компания в 2007 году использовала в своей маркетинговой акции «Карловачко live 2007» песню Бреговича без его разрешения. Рекламщики не просто использовали музыку во время концерта, но и включили ее в свои телевизионные и радио-ролики, которые крутились на главной странице пивоварни в Интернете. Суд счел, что таким образом были нарушены авторские права Бреговича.

Музыкант добивался этого решения девять лет и пытался взыскать ущерб по нескольким нарушениям, произошедшим во время той маркетинговой кампании, где участвовали бывшие музыканты группы Бреговича, но суд принял решение только по одной песне.

Загреб, Катарина Лане

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