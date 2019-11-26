Час расплаты: «Хайнекен» выплатит Горану Бреговичу 80 тысяч евро

Верховный торговый суд в Загребе утвердил судебное решение о возмещении компанией «Хайнекен», которая владеет хорватской пивоварней «Карловачко», ущерба Горану Бреговичу за нарушение авторских прав. Сумма выплаты составит 80 тысяч евро.

Суд признал, что пивоваренная компания в 2007 году использовала в своей маркетинговой акции «Карловачко live 2007» песню Бреговича без его разрешения. Рекламщики не просто использовали музыку во время концерта, но и включили ее в свои телевизионные и радио-ролики, которые крутились на главной странице пивоварни в Интернете. Суд счел, что таким образом были нарушены авторские права Бреговича.

Музыкант добивался этого решения девять лет и пытался взыскать ущерб по нескольким нарушениям, произошедшим во время той маркетинговой кампании, где участвовали бывшие музыканты группы Бреговича, но суд принял решение только по одной песне.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 25.11.19

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