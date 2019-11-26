«Пусть будет стыдно…»: президент Сербии обрушился с жесткой критикой на оппозицию

Президент Сербии Александр Вучич сделал жесткое заявление в адрес антиправительственной оппозиции. «Пусть будет стыдно тем, кто продаёт и уничтожает свою родину», – подчеркнул сербский лидер, комментируя громкие провокации политических противников, когда разгорелся «шпионский скандал», а Болгария обвинила Белград в поставках оружия на Украину.

«Вы хотите сказать, что нам не нужно оружие и необходимо перестать его производить? Мы уничтожим тем самым 25 000 рабочих мест и нашу армию», – сказал Вучич и напомнил, как еще ситуация в сербской армии была критической, а сейчас в ее распоряжении лучшие униформа и вооружение. «Сербский солдат вооружён, как Рэмбо», – заявил сербский лидер.

Вместе с тем Вучич раскритиковал выпады оппозиции по поводу госбюджета на 2020 год, о котором сейчас идут прения в сербском парламенте. Оппозиция считает его предвыборным, но это бюджет развития, подчеркнул президент Сербии, указав, что ни он сам, ни нынешняя власть никогда не кормили народ пустыми обещаниями, но честно говорили, что предстоит много и тяжело работать ради общего блага.

«Прогресс Сербии виден невооружённым глазом», – заявил Вучич, обратив внимание, что в этом году Сербия станет первой в регионе по объёму иностранных инвестиций, который составляет 3,6 млрд евро, а темпы строительства выросли на 40%.

Белград, Катарина Лане

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