Женщине-таксисту подожгли волосы: в Сербии зреет бунт против мигрантов

Сегодня в сербском городе Пироте пройдёт протест таксистов с требованием переместить лагерь для мигрантов подальше от города. Поводом для акции стало нападение на женщину-водителя такси, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербский портал «Телеграф».

ЧП произошло с 24-летней сербкой Наталией Рангелов, которая подвозила из центра города в лагерь троих мигрантов. По пути, как потом рассказала женщина, сидевшие сзади мигранты закурили, а один из них поджег ее волосы зажигалкой. «Я начала кричать от испуга, а тот, который сидел на переднем сиденье, схватил меня за голову и попытался поцеловать», – сообщила она.

Женщина стала вырываться и остановила машину, после чего пассажиры начали ей угрожать. В итоге водитель решила вызвать полицию, а мигранты скрылись.

Прибывшие на место инцидента представители органов правопорядка не нашли оснований расследования, что вызвало возмущение таксистки и ее коллег. «Моя дочь ходит по улицам города, я не хочу, чтобы с ней случилась беда», – заявила Наталия Рангелов, отметив, что стала водителем такси, чтобы прокормить своего четырёхлетнего ребенка.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 27.11.19

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