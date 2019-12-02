Белград встречает белорусского президента

Сегодня в Белград с двухдневным официальным визитом прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает белорусского коллегу как давнего друга и напомнил о его поддержке во время агрессии НАТО, пишет сербский «Телеграф».

«Президент Лукашенко был единственным главой страны, кто не побоялся прилететь во время бомбардировок 1999. Сербия никогда это не забудет. Тогда он показал большое сердце и любовь к сербскому народу», – подчеркнул президент Сербии.

Сербский портал сегодня опубликовал выдержку из мемуаров белорусского журналиста Александра Зимовского, который сопровождал Лукашенко весной 1999 года, когда тот вылетел в Белград к президенту Югославии Слободану Милошевичу в знак поддержки.

«Когда мы вылетели из Минска, то со страхом и удивлением обнаружили под своими сиденьями парашюты. Они лежали там, где обычно в самолётах хранятся спасательные жилеты. Это были настоящие военные парашюты и нам показали, как их надеть»,– пишет журналист.

При этом он обратил внимание, что тогда НАТО не гарантировало безопасность президента во время полета, но Лукашенко все же решился на поездку. Встреча президентов состоялась неподалеку от Белграда в резиденции Милошевича. Разговор длился три часа, а все это время раздавались взрывы и слышались сирены.

Позже президенту Лукашенко удалось пройтись по городу и осмотреть руины, пишет Зимовский. «Это было ужасающее зрелище, когда в здании не хватало половины стен, не было кроватей, а на разрушенных кирпичах висело медицинское оборудование. Реальный удар бомбы или ракеты выглядел крайне удручающее», – вспоминает журналист.

Планируется, что сегодня после обеда президенты Сербии и Белоруссии возложат венки на мемориал в честь погибших красноармейцаей, а завтра пройдут переговоры двух лидеров. Ожидается, что речь пойдет о двусторонних отношениях, военном сотрудничестве и помощи Белоруссии в косовском вопросе в международных организациях, куда пытается проникнуть самопровозглашенная республика.

Белград, Катарина Лане

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