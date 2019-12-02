«Стоп!»: жители Сербии заступились за своего президента

В минувшее воскресенье в Нише прошел митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича. На улицы города вышли более 5 тысяч граждан, возмущенных публикациями изданий «НИН» и «Данас» с провокационными фотографиями и карикатурой на сербского лидера, передает «Балканист.ру» со ссылкой на газету «Информер».

Организатором митинга стало местное отделение Сербской Прогрессивной партии, но, как отмечает издание, там не ожидали, что отзовется настолько много людей. Местные жители несли транспаранты с изображениями мишени и знаками «Стоп!». Кроме того, были замечены плакаты «Джилас, не убивай Сербию!» (Драган Джилас – лидер оппозиционного блока «Союз за Сербию» – прим. ред.) и «Стоп кровавому сценарию!»

Поводом для такого протеста стала скандальная фотография журнала «НИН», на которой президент Сербии был взят на мушку, а также карикатура газеты «Данас» с изображением Вучича с приклеенной на груди бумажной мишенью.

Скандальную карикатуру сербский лидер разместил в инстаграме. «Делайте свое дело, а я открываю новый автобан Обреновац – Сурчин 18 декабря. Да здравствует Сербия!» – прокомментировал публикацию Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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