Президент Белоруссии в Сербии: «Многие хотели нас рассорить»

Белград и Минск успешно развивают экономическое и политическое сотрудничество, вопреки позиции западных государств. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Сербию с двухдневным визитом.

«Мы – ваши люди, а вы – наши. Многие пытались нас рассорить, но нам удалось реализовать наши планы. Мы встретились спустя 20 лет в это трудное, сложное время»,– подчеркнул Лукашенко.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны отметил, что Сербия никогда не забудет приезд белорусского лидера в Белград во время бомбардировок 1999 года. «Сербский народ любит белорусов, мы уважаем все, что вы сделали для нас от сердца, и хотим сохранить наши добрые связи. Наши политические отношения искренние, открытые», – подчеркнул Вучич.

Он также обратил внимание на высокие темпы роста взаимной торговли между странами и заявил, что годовой товарооборот в 500 миллионов долларов – реальная цель. «Я убежден, что мы можем хотя бы в некоторой степени следовать вашему отношению к Сербии и всегда показывать, насколько мы ценим вашу страну, ваше отношение к своей работе и вашу энергию», – сказал президент Сербии.

Накануне главы Белоруссии и Сербии возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда. Сегодня в Палате Сербия для белорусского президента был приготовлен торжественный приём с государственными почестями, после чего прошли переговоры лидеров с глазу на глаз.

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов о развитии сотрудничества в различных отраслях. В частности, речь идет, в том числе, о меморандуме о взаимопонимании при осуществлении сотрудничества в области инноваций и развития цифровых технологий, а также соглашении о научно-техническом сотрудничестве Национальной академии наук Беларуси с Сербской академией наук и искусств, Министерством образования, науки и технологического развития Сербии. В этот список попал и протокол девятого заседания белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Также подписаны договор о выдаче, межправительственная программа сотрудничества в сфере образования до 2020 года, соглашения между ОАО «Беларусбанк» и Почтовым сберегательным банком Сербии об открытии корреспондентских счетов в различных валютах.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.12.19

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