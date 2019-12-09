Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии. При этом он подчеркнул, что эти планы, как и нынешние поставки новейшего вооружения, призваны обеспечить безопасность Сербии.

Таким образом Вучич прокомментировал заявления властей Хорватии якобы существующей «сербской угрозе» и необходимости вооружаться в ответ. Отвечая в эфире телекомпании «Пинк» на вопрос, следует ли Загребу опасаться Белграда, президент Сербии заверил: «Нет, это мы хотим быть в безопасности».

«Мы не собираемся ни на кого нападать или предпринимать агрессивные действия, но мы можем предотвратить чужие атаки. Мы должны быть уверены в своих силах», – пояснил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич также выразил надежду, что отношения Сербии и Хорватии в перспективе будут нормализованы. «Я надеюсь, что, несмотря на проблемы прошлого, нас с Хорватией в будущем все же ждут лучшие отношения. Мою тётку убили немцы, это не значит, что я сейчас должен делать кесарево тупым ножом Ангеле Меркель. Скажите сами однажды: все, хватит, и прекратите это», – сказал он, отметив, что Сербия всегда готова сделать шаг навстречу, видя добрые намерения с другой стороны. «Мы готовы прекратить, если нас перестанут называть агрессорами, но они же никогда не прекратят этого говорить», – заключил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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