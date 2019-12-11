«Словно это мы получили Нобеля»: президент Сербии поздравил Нобелевского лауреата по литературе

Президент Сербии Александр Вучич поздравил австрийского писателя Питера Хандке с награждением Нобелевской премией по литературе, который известен как активный защитник интересов сербов в эпоху югославских войн 90-х.

«Будучи лауреатом Нобелевской премии, вы обессмертили себя. Эта награда – награда за вашу выдающуюся литературную работу, знания и творчество, непревзойденные моральные качества, мужество и достоинство. Это качества, которые помогают вам в борьбе за идеалы образцового интеллигента», – отметил сербский лидер в поздравлении Хандке.

«Сербия считает вас настоящим другом, и, я могу открыто заявить, что мы воспринимаем вашу Нобелевскую премию так, как будто ее получил один из нас. Теперь, наряду с Иво Андричем, мы прославляем еще одного нашего лауреата Нобелевской премии», – отметил Вучич и добавил, что надеется на скорый визит Нобелевского лауреата в Сербию.

Напомним, награждение австрийского писателя Петера Хандке Нобелевской премией по литературе в большинстве стран бывшей Югославии восприняли с осуждением ввиду гражданской позиции писателя.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 10.12.19

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