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Четверг, 12 декабря 2019, 14:01 мск

Новости Балканы

Пограничный конфликт: украинцы избили шестерых дальнобойщиков из Сербии

Фото: kurir.rs

Сегодня ночью на пограничном переходе Джаково-Халмеу между Украиной и Румынией в жестокой драке были избиты шестеро дальнобойщиков из Сербии. По словам пострадавших, на них напали украинские водители.

Во время избиения украинцы кричали «Это Украина, а не ваша страна!», передает сербский портал «Курир». Как пояснили сами дальнобойщики, украинцы на них напали без причины. «Они избили нас шестерых, а трое из нас получили серьёзные травмы», – сообщили водители.

Как отмечается, ЧП произошло в том месте, где водители фур ожидают перехода границы по несколько дней. Вместе с ними в многокилометровой колонне стоят российские и белорусские машины, в отличие от украинских, которые без очереди проходят границу за несколько минут.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.12.19

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