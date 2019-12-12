«Грязные деньги»: полиция заподозрила сербскую оппозицию в связях с наркокартелем

Полиция Сербии обратилась в прокуратуру с требованием расследовать связь арестованного месяц назад наркобарона Младена Новаковича Точило с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем, передает «Информер».

По версии полиции, Точило, арестованный с 77 килограммами героина 14 ноября, мог спонсировать расходы оппозиции. Косвенным подтверждением для таких выводов являются родственные связи наркобарона и Обрадовича. Кроме того, за хранение наркотиков также был арестован родственник еще одного лидера оппозиции – бывшего мэра Белграда и медиамагната Драгана Джиласа.

Полиция подозревает, что эти аресты стали причиной целого ряда выпадов оппозиции в адрес правоохранительных органов. «Обрадович, прикрываясь политической борьбой, целыми днями бомбит бесстыжей ложью полицейских, которые посвятили свою жизнь борьбе с организованной преступностью», – говорится в заявлении полиции.

«С учётом того, что Бошко Обрадович без стеснения называет наших коллег мафией, мы так же смело зададим ему вопрос: в чьих интересах он демонизирует полицию? Он клевещет на честных и порядочных полицейских, чтобы защитить наркокартель, стоящий за этим трафиком наркотиков?» – цитирует сообщение «Информер».

Вместе с тем, издание, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, заверяет, что существуют серьезные доказательства спонсорства оппозиционной деятельности со стороны Точило. «Точило приходится Обрадовичу кумом, мы подозреваем, что он финансировал протесты, организованные Обрадовичем и Джиласом. Вероятно, в этом кроется причина выпадов оппозиции в адрес полиции», – пишет сербский портал.

Комментируя эту информацию, бывший оперативный сотрудник сербского спецназа Божидар Спасич отметил, что митинги сербской оппозиции оплачены «грязными деньгами». «Это не первый раз, когда наркокартели, спонсируя протесты, пытаются добиться влияния», – заявил он.

Глава Комитета по контролю службы безопасности Игорь Бечич считает, что необходимо тщательно расследовать связи сербских оппозиционеров с наркоторговцами. «Не имеет значения, родственные или деловые отношения их связывают, нужно выяснить все детали. Не удивлюсь, если «грязными деньгами» оплачиваются протесты, но этот факт надо проверить», – сказал он.

Этот скандал прокомментировал также президент Сербии Александр Вучич. По его оценке, Обрадович и весь антиправительственный блок «Союз за Сербию» целенаправленно пытаются дискредитировать сербскую полицию.

Белград, Катарина Лане

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