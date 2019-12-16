Президент Хорватии спровоцировала в Сербии скандал

В Сербии разгорелся скандал после появления в Суботице рекламного щита с предвыборной агитацией президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович под слоганом «Президент. Я верю в вас и борюсь за вас». Местные жители выразили протест, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Комментируя этот инцидент, глава Союза бачских буневцев Мирко Байич заявил, что в Хорватии также необходимо разместить агитационные билборды сербского лидера. «Когда у нас в Сербии начнётся предвыборная президентская кампания, нужно будет в Хорватии расклеить плакаты с портретами Александра Вучича и его лозунгами», – отметил он.

Примечательно, что в Суботице хорватский язык имеет статус государственного – наряду с сербским и венгерским. Живущие там хорваты также выразили недоумение по поводу предвыборной рекламы Грабар-Китарович. «В Хорватии не так давно устроили целый скандал из-за шоколада сербской фирмы «Пионир», который производится в Субботице. При этом сейчас не видят проблемы в том, чтобы вести предвыборную кампанию хорватского кандидата на сербской территории», – отмечает сербский «Телеграф», цитируя слова местных жителей.

Напомним, два года назад Грабар-Китарович в день защиты города Дубровника угостила детей ветеранов гражданской войны шоколадом, произведённым в Сербии. Эти подарки вызвали гнев хорватов, воевавших в 90-е с сербами, в результате президенту Хорватии пришлось приносить извинения. В то же время сербов возмущает «почитание» Грабар-Китарович операции «Буря», во время которой в 1995 году с территории Хорватии было изгнано около 200 тысяч сербов, а также её благоволение хорватскому певцу Марко Петровичу Томпсону, известному нацистскими призывами.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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