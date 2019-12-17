«Это все равно, что собирать подписи против инопланетян»: министр обороны Сербии уличил во лжи лидера оппозиции

Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с жесткой критикой в адрес лидера оппозиции Бошко Обрадовича, который призвал сограждан подписать петицию против миграционной политики властей и якобы существующих планов строительства в Чачаке гигантского центра для беженцев. «Это все равно, что в Белграде собирать подписи против инопланетян», – заявил глава оборонного ведомства.

В интервью телекомпании «Пинк» министр обратил внимание, что беженцам, которые прибывают в Западную Европу, в целом не интересны ни Белград, ни Сербия, а миграционный поток не проходит через Чачак. «Они собирают подписи против мигрантов. Сколько мигрантов он видел в Чачке? Пусть найдёт того одного и предъявит нам»,– потребовал Вулин

«Он клялся и пугал граждан Сербии, что в страну прибывает 400 тысяч мигрантов, что для них построят целый город на юге Сербии, что их оставят тут жить. Всю это ложь мы слушали от Бошко Обрадовича», – заявил Вулин.

Министр обороны напомнил, что с началом миграционного кризиса в Европе через Сербию прошло более миллиона беженцев, но обошлось практически без инцидентов, и гражданам страны ничего не угрожает, кроме, как стать жертвами безответственных политиков. «Вы можете найти запуганного человека и сказать ему, что мигранты виноваты в том, что он остался без работы, или – «мигранты захватят Чачак, защитите Чачак». От кого защищать Чачак?! От мигрантов, которые никогда не придут в него? От тех ваших лживых 400 тысяч мигрантов?!» – выразил возмущение глава оборонного ведомства.

При этом Вулин сообщил, что с 2015 года возглавляет рабочую группу по решению последствий миграционного кризиса и за это время страна успешно справлялась с этой проблемой, что высоко оценили в Европе. В то же время, по его словам, определенные силы на Западе рассчитывали на кровавый эпилог миграционного кризиса на территории Сербии. «Они были недовольны, когда их надежды не оправдались. Поэтому сегодня находятся те, кто собирает подписи против мигрантов в Чачке. Это все равно, что в Белграде собирать подписи против инопланетян», – заключил министр обороны.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.12.19

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