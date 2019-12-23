По примеру Украины: власти Черногории раскалывают Сербскую православную церковь

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий обратился к президенту Черногории Мило Джукановичу с требованием заключить договор, регулирующий отношения власти и Сербской православной церкви (СПЦ) вокруг объектов, представляющих взаимный интерес. Это заявление прозвучало накануне принятия нового закона «О свободе вероисповедания», согласно которому имущество и земли СПЦ могут быть конфискованы.

«Обязанность государства – гарантировать каждому мирную жизнь, соблюдение прав, справедливость и равенство перед законом. Государство должно противостоять дискриминации и защищать религиозные свободы и права всех граждан. Сегодня в Черногории власти хотят поставить на место Бога себя и партию. Таким образом, они отрицают Бога и попирают наши права! Так наша свобода теряет свою основу и смысл!», – подчеркнул владыка, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Митрополит призвал правительство Черногории безоговорочно признать существование многовековой исторической преемственности и прав митрополии и епархий, а также потребовал соблюдать автономию церкви и религиозных общин, что прописано в Конституции и международных документах.

Как отмечается в публикации, притязания властей Черногории на имущество Сербской православной церкви напрямую связаны с попыткой легитимизировать в стране так называемую «Черногорскую православную церковь» (по образцу «Украинской»), чтобы передать собственность Сербской Церкви этой структуре.

Церковно-народный собор Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), который прошел в минувшую субботу в городе Никшич, заявил о протесте против принятия нового закона «О свободе вероисповедания». Поддержку этой позиции выразила братия Хиландарского монастыря СПЦ, расположенного на Святой Горе Афон.

Примечательно, что далеко не все верующие сумели добраться в Никшич. Черногорская пограничная полиция не пропускала в паломников из Сербии, а также Герцеговины (историческая область в составе Республики Сербской Боснии и Герцеговины). Комментируя эту ситуацию, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик подчеркнул, что «действия черногорской пограничной службы совершенно явно противоречат декларируемому черногорским правительством курсу на развитие добрососедских отношений и сотрудничества».

Стоит отметить, что парламент Черногории рассмотрит возможность принятия скандального закона 24 декабря. Православные активисты готовят по этому поводу очередной протест.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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