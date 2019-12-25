«Позорно»: сербская оппозиция выступила в духе косовских сепаратистов

Сербская оппозиция спровоцировала новый скандал. Представитель блока «Союз за Сербию» Мариника Тепич обвинила главу МИД страны Ивицу Дачича в покупке отзывов признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово, для чего министр якобы взял миллион евро наличными у частного предпринимателя, передает «Балканист.ру».

В ответ на это заявление шеф сербской дипломатии назвал подобные предположения «позорными» в духе косовских сепаратистов, которые ранее также выдвигали аналогичные обвинения. «Это заявление будто исходит из уст албанских террористов и сепаратистов из Приштины. Беджет Пацолли, Рамуш Харадинай и Альбин Курти получили поддержку в лице Мариники Тепич и «Союза за Сербию», – заявил Дачич и подчеркнул, что Сербия никогда «ни одного динара, ни одного евро или доллара не брала у предпринимателей, чтобы платить за отзывы признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово».

«Я понимаю, что мы с Вучичем не всем нравимся, но как возможно настолько ненавидеть Сербию и при этом ещё и добиваться поддержки сербских граждан?!» – сказал министр.

Глава минобороны Сербии Александр Вулин, комментируя со своей стороны выпад оппозиционеров, обратился с вопросом к лидеру «Союза за Сербию» Драгану Джиласу, сколько отзывов тот готов оплатить из собственного кармана. «Послушайте, если это так недорого, дай Бог, мы все купим!» – заявил министр.

В то же время Вулин подчеркнул, что Белград никогда не участвовал в подобных махинациях. По его словам, страны, отозвавшие свои признания косовского суверенитета, осознают ценность международного права, готовы его защищать и поддержать борьбу Сербии за свою территориальную целостность.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич также осудил скандальное заявление оппозиции. «Давайте оставим в стороне межпартийные и политические несогласия и просто по-человечески подумаем, как можно молчать о драконовских пошлинах на молоко для сербских детей, о гонениях и арестах сербов, о вопиющем приговоре сербскому политику за правду о злодеяниях террористов Армии освобождения Косово? Как можно выступать против собственной страны и её борьбы за свой южный край Косово и Метохию только потому, что архитектор этой борьбы – президент Сербии Александр Вучич?!» – выразил возмущение Джурич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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