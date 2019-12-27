Президент Сербии пообещал помощь черногорским сербам

Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность ситуацией в Черногории относительно судьбы православных святынь, которые после принятия нового закона оказались под угрозой конфискации.

«Могу выразить нашу обеспокоенность и надежду на то, что святыни нашей Церкви будут сохранены, и мы дипломатическими средствами в соответствии с нашими правами и обязанностями, не нарушая права одной и другой страны, попытаемся помочь нашему народу и церкви», – сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что Сербия поможет решить конфликт, возникший после принятия этого закона. «Я верю и надеюсь, прежде всего, что атмосфера кипения перейдет в более спокойное русло, наши святыни не будут подвергаться опасности, и мы сможем посвятить себя решению других проблем в регионе», – подчеркнул он.

«Мы поможем нашему народу, не разрушая мосты с нашими соседями», – заявил Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.12.19

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