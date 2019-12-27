Скандал в Сербии: Wikileaks раскрыла данные о переговорах между США и оппозицией

Сербская оппозиция пыталась договориться с США о переносе даты провозглашения независимости Косово. Эту информацию опубликовал ресурс Wikileak, после чего об этом на заседании парламента заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По информации «Балканист.ру», премьер сообщила, что в 2008 году теперь уже бывший глава МИД Вук Еремич и глава его аппарата Борко Стефанович просили Вашингтон перенести дату провозглашения независимости Косово, потому что эта информация, озвученная до выборов, оставила бы тогдашнего президента Сербии Бориса Тадича без поддержки избирателей. Сейчас он состоит в оппозиционной коалиции «Союз за Сербию» и выступает за отставку действующего президента Александра Вучича.

Как заявила Брнабич, в 2008 году Еремич и Стефанович думали не о том, что может произойти с народом в Косово и Метохии, а беспокоились только о сохранении своих должностей. Именно для этого они хотели, чтобы информация об отделении Косово стала известна после выборов, а не до дня голосования.

Премьер заявила, что тогда власть купила голоса населения за счет опустошения бюджета страны, который пошел на четырехкратное увеличение зарплат. «Они уничтожили экономическую стабильность в Косово и Метохии и довели Сербию до экономического коллапса. 600 тысячи человек остались без работы, так как фабрики закрылись», – указала Брнабич, подчеркнув, что именно эти проблемы приходится решать сегодняшним властям.

Премьер также отметила, что в 2008 году власти нашли в бюджете 2 млн динаров для ветеранов гражданской войны из семи районов Топличского округа. Деньги пошли на то, чтобы сербы сделали нужный правительству выбор при голосовании – но при этом ветеранам остальной части страны не досталось ничего. Из-за таких решений соратников Тадича сейчас власти вынуждены разбираться с тысячами судебных решений, поскольку государство должно возместить этим людям ущерб.

Глава правительства также выразила возмущение по поводу советов по упорядочению избирательного списка. «Если бы мы хотели махинаций, то оставили бы список таким, каким он нам достался от них!» – заявила Брнабич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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