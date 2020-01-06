Глава Сербской православной церкви: «Я надеюсь, что черногорские власти одумаются»

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней призвал правительство Черногории «прислушаться к голосу разума» и не допустить, чтобы православные святыни отняли у верующих.

«Я надеюсь, что черногорские власти одумаются, видя реакцию народа. Закон, который принял черногорский парламент, никто не поддерживает, любой нормальный человек выступит против такого закона. Если честно, то я не ожидал, что они всё-таки за него проголосуют», – сказал Патриарх, слова которого цитирует «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Глава СПЦ также прокомментировал факт избиения полицией настоятеля Цетиньского монастыря епископа Диоклийского Мефодия во время одного из народных протестов. Он назвал этот инцидент «злодеянием, невиданным в Европе со времен падения фашизма».

«Молю Бога о том, чтобы Он вразумил лидеров Черногории, чтобы они прекратили насилие и отнятие святынь Сербской Православной Церкви в стране», – подчеркнул предстоятель.

Вместе с тем иерарх выразил опасения, что подобный закон может быть принят в самопровозглашенной республике Косово, где находится множество православных сербских святынь. «Мы не можем быть уверенными, что они не замышляют нечто подобное», – констатировал Патриарх, отметив, что ситуация в Косово и Метохии остается напряжённой. «Там все по-прежнему тлеет, там сотни проблем», – указал Ириней.

Как сообщалось ранее, закон о свободе вероисповедания, принятый черногорским парламентом в конце декабря, передаёт право владения землями и имуществом СПЦ государству. Документ вызвал острую реакцию в Черногории и осуждение со стороны православных верующих всего мира. Организуются массовые митинги протеста и крестные ходы с призывом к черногорским властям отменить скандальное решение.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 06.01.20

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