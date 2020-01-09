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Четверг, 9 января 2020, 11:33 мск

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Белград вышел на акцию против конфискации православных святынь в Черногории

Накануне в Белграде прошла многотысячная акция в поддержку черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ) и против принятого парламентом Черногории закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», передает «Балканист.ру».

Участники акции опасаются, что с помощью этого документа, который уже вступил в силу, земли и храмы СПЦ в Черногории могут быть конфискованы в пользу так называемой Черногорской православной церкви, не признанной ни одной из канонических церквей.

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Несколько тысяч человек собрались на площади Теразия в Белграде. В руках у них иконы, плакаты и транспаранты «Не отдадим наши святыни!» Из центра города протестующие направились в Храм Святого Саввы на молебен Пресвятой Богородице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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