День Республики Сербской: Баня-Лука встречает высоких гостей торжественным парадом

Сегодня в Боснии и Герцеговине проходят празднования в честь Дня Республики Сербской, дата – 9 января – является государственным праздником и объявлена выходным. В честь провозглашения Республики в ее столице – городе Бане-Луке – пройдет торжественный парад.

Как пишет «Балканист.ру», всех, кто выступает против Республики Сербской, на параде ждет член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик, который пообещал достойно принять участников и продемонстрировать необходимость празднования этой даты.

Предполагается, что в торжествах примут участие президент Республики Сербской Желька Цвиянович, премьер-министр Сербии Ана Брнабич и глава Сербской православной церкви Ириней. В рамках празднования в Баня-Луке патриарх проведет архиерейскую литургию в Храме Христа Спасителя.

Оставить дату празднования Дня Республики Сербской 9 января на референдуме решили сами граждане. Ранее лидер бошняков Бакир Изетбегович отправил запрос в Конституционный суд, и тот принял решение о переносе даты, однако 99% населения этому воспротивилось.

Республика Сербская – энтитет в составе Боснии и Герцеговины – была провозглашена 9 января 1992 года, как ответ на объявленный тогда же боснийцами-мусульманами выход из состава Югославии. Республика Сербская официально признана в 1995 году, когда были заключены Дейтонские соглашения, положившие конец Гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 09.01.20

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