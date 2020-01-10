Милош Бикович: «Сербский народ находится на рубеже обороны православия»

В настоящее время стало очевидно, что сербский народ стоит на рубеже обороны православия. Об этом заявил известный сербский актер Милош Бикович, выступая накануне с речью в Бане-Луке на торжествах, посвященных 28-й годовщине со дня основания Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

«Быть сербом никогда не было легко, ни в 1389 году во время Косовского боя, ни в 1999-м во время агрессии НАТО, ни в 1941-м, ни в 1991-м... Но именно сегодня стало ясно, что сербский народ стоит на рубеже обороны православия. У нас нет богатых подземных ископаемых, нет космической или ядерной программы, наша экономика далека от мирового уровня… Но что такого есть в нас, что Бог нам послал нести такой крест? Мы носим в себе источник святого духа, который даёт нам силу противостоять великим империям. Этот дух стал источником креативности Николы Теслы, он дал победы над своими слабостями и дисциплину Новаку Джоковичу, храбрость воинам, оборонявшим рубежи нашей родины. Этот дух питается литургиями и культурой. Отрекаясь от него, мы задохнемся в упадке, примитивизме и коррупции. Без него мы потеряем часть своего сербского самосознания», – сказал Бикович.

«Говорю перед вами как молодой человек, чей завтрашний день выковывается сегодня. В этот день мы вспоминаем святого архидьякона Стефана, который страдал во имя Христа и свободы, проповедуя непопулярную истину, истину, которая всегда мешала мировым силам. Его подвиг повторили воины Республики Сербской, которые отдали свои жизни за свободу и правду, внеся свой вклад в воскресение всего сербского народа», – напомнил Бикович о гражданской войне 1992 года, в которое сербский народ Боснии и Герцеговины отстоял свое право на суверенитет и создал Республику Сербскую.

«Обороняя Республику Сербскую вы защищали сербство, а защищая Косово и Метохию и Церковь в Черногории, мы отстаиваем не церковные здания, а наше национальное единство, право на жизнь, наш дух», – подчеркнул актер, обращая внимание на многочисленные митинги в Черногории, где вторую неделю идут протесты против нового закона о свободе вероисповедания, согласно которому имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви может перейти государству.

Вместе с тем Бикович обратился к участникам войны, благодаря которым сегодня Республика Сербская существует, процветает и строит планы на мирное будущее. «Ваш подвиг обязывает нас. Мы должны быть едины, и поэтому сегодня с вами в этот день празднуют сербы не только из Белграда или Нови Сада, но и Москвы, Чикаго, Вены, Сиднея, всего мира», – заявил актер и отметил, что история Сербии и Республики Сербской – это история сербского народа.

Бикович считает, что у сербов особенный путь. «Воспитывая в себе созидательную личность, мы сможем сделать свой вклад в мировое наследие, вместо того чтобы гнаться за его достижениями. Технологический прогресс без света в душе приведёт мир на грань истребления», – подчеркнул он и поздравил первых лиц Республики Сербской и сербское духовенство с праздником.

Напомним, 9 января 1992 года Республика Сербская была провозглашена Республикой сербского народа в БиГ решением депутатов народного парламента, покинувших заседание, на котором обсуждалось отделение Боснии от Югославии.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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