Известный сербский оппозиционер попался на употреблении кокаина

Лидер оппозиционного Движения свободных граждан Сергей Трифунович попался на употреблении наркотиков – в его крови обнаружен кокаин. Исследование было проведено после дорожной аварии в Белграде, с места которой политик скрылся, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербский СМИ.

Авария произошла в понедельник, 13 января. Управляя автомобилем, оппозиционный деятель допустил столкновение с автобусом на одной из улиц сербской столицы. Как сообщается, Трифунович скрылся с ДТП, а позже сообщил в твиттере, что спешил «открыть двери бригаде мастеров и накормить кошек».

По словам Трифуновича, он появился в полиции через три часа после аварии и сдал тест на содержание алкоголя с результатом 0,00 промилле. Между тем, сербское издание «Курир» утверждает, что лидер Движения свободных граждан отказался сдавать на анализ мочу, а исследование крови выявило содержание в организме кокаина.

В настоящее время Трифуновичу грозит штраф в размере 300 евро и запрет на управление автомобилем. Однако, как считает адвокат Небойша Милосавлевич, в данном случае для оппозиционера страшно не наказание, а потеря остатков авторитета в глазах избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.01.20

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