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Вторник, 21 января 2020, 15:25 мск

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Британия поддержит власти Черногории в борьбе с православием

Фото: cdm.me

Черногория может рассчитывать на поддержку Великобритании в борьбе с противниками закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который может привести к конфискации собственности Сербской православной церкви. Как заявила британский посол Элисон Кемп, что у властей Черногории есть «абсолютное суверенное право» принимать такой документ и добиваться его реализации.

В ходе встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем британский дипломат также высоко оценила «сдержанность, проявленную полицией», во время недавних акций протеста против скандального закона.

Напомним, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», по которому возможно изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Документ вызвал большой общественный резонанс и многотысячные протесты по всей стране.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод РПЦ призвали верующих выразить поддержку Сербской православной церкви в Черногории и народу, вставшему на защиту своих святынь.

Подгорица, Катарина Лане

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