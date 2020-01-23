Евросоюз прикрыл двери для Сербии

Высокопоставленные представители Европейского союза и США не смогли подтвердить, что Сербия сможет стать частью ЕС. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам встреч на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, основной проблемой являются «отношения между Белградом и Приштиной», но даже решение этого вопроса ничего не гарантирует.

Как пишет «Балканист.ру», в Давосе Вучич спросил у европейских чиновников и главы Государственного департамента США Майка Помпео, «будет ли достаточным» договориться с Косово и найти «компромиссное решение». «И никто из ЕС или из США не смог подтвердить, что мы будем частью ЕС», – отметил сербский лидер.

Вучич также подчеркнул, что Сербия «не испытывает энтузиазма» от сложившейся ситуации, но «не видит реальной альтернативы» вступлению в ЕС. По его словам, кроме Турции, ни одна страна не ждала вступления в Евросоюз так долго.

Давос, служба информации РИА «Новый День»

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