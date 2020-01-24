Сербские власти подготовили заслон для китайского коронавируса

В Сербии усилены меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса из Китая. В частности, ужесточен пограничный контроль. При этом сербские медики располагают реагентами для выявления опасного заболевания.

Как сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, слова которого приводит «Балканист.ру», в белградском аэропорту Никола Тесла установлена современная тепловизионная камера, которая определяет температуру тела каждого, кто попадает в здание. Лончар пояснил, что, если у человека фиксируют повышенную температуру, его отправляют на карантин, а затем переводят в клинику инфекционных заболеваний.

«Мы следуем всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и даже более того», – подчеркнул Лончар и добавил, что представитель ВОЗ в Сербии уже подтвердил, что принятые меры абсолютно соответствует уровню развитых европейских стран.

Стоит отметить, что, по последним данным, которые приводят китайские СМИ, число заразившихся новым штаммом коронавируса в КНР достигло 876 человек. От пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались 26 человек. С целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции по стране в провинции Хубэй, помимо города Ухань,где изначально появился смертоносный коронавирус в конце прошлого года, закрыты еще 12 городов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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