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Пятница, 24 января 2020, 13:24 мск

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Ниагарский водопад превратится в государственный флаг Сербии

Фото: niagarafallsusa.com

В Канаде готовятся необычным образом отметить День сербской государственности и православный праздник Сретение Господне 15 февраля. Сербская диаспора города Ниагара-Фоллс при поддержке властей намерена осветить Ниагарский водопад цветами сербского триколора, передает «Балканист.ру».

Благодаря активности канадских сербов в начале января площади перед Ниагарским водопадом было присвоено имя знаменитого физика сербского происхождения Николы Теслы, а в 2006 году здесь же был установлен памятник ученому.

Никола Тесла создал систему передачи электроэнергии посредством многофазного переменного тока, которая была использована на запущенной в 1895 году Ниагарской ГЭС.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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