Европейское лицемерие: сербский министр уличил еврочиновницу во лжи

Заместитель председателя правительства Сербии и руководитель рабочей группы по реформированию избирательного законодательства Небойша Стефанович обрушился с критикой на главу делегации Европарламента по связям с Сербией Таню Файон после ее заявления, что в стране нет демократии и свободы слова.

Стефанович назвал это высказывание еврочиновницы лицемерием и выразил сожаление, что Файон, руководствуясь собственными политическими пристрастиями, не предоставила никаких доказательств отсутствия свободы слова в стране. «Жаль, что Файон не смогла побороть свои симпатии к определенным политическим силам в стране. Недопустимо выносить огульные оценки о положении дел в Сербии без конкретных доказательств», – подчеркнул сербский министр.

Стефанович указал, что в Сербии у любой оппозиционной партии есть все возможности публиковать свои фантазии в СМИ, которые даже не станут проверять факты, как это делается, например, в Западной Европе. «Любое их утверждение публикуется в СМИ, и никто из граждан даже не надеется получить извинения, когда вскрывается эта наглая ложь», – заявил он.

В качестве примера министр привел утверждение депутата от оппозиции Мариники Тепич, которая заявила, что на одной из старейших куриных ферм страны власти устроили плантацию марихуаны. Порталы, опубликовавшие это заявление, даже не удосужились отправить на ферму корреспондентов для проверки фактов.

«И это вы называете отсутствием свободы СМИ? Где в Европе возможно подобное? К сожалению, в Сербии отдельные СМИ публикуют фейковые новости похлеще этой. И это говорит не только о «профессиональном» уровне тех, кто занимается распространением лжи, но и свидетельствует о степени демократии в Сербии», – констатировал вице-премьер.

По его словам, у оппозиции за год набралось почти два десятка выступлений только в двух политических программах на государственном телевидении. «Мы, представители Сербской Прогрессивной партии, и о половине такого количества эфиров не могли мечтать во времена, когда Джилас и Еремич руководили страной (нынешние лидеры оппозиционного блока «Союз за Сербию»)», – заявил Стефанович.

В этой связи он указал, что отдельных представителей оппозиции сегодня регулярно приглашают в свои программы общенациональные телеканалы, а некоторые оппозиционеры лично владеют журналами и газетами. «У них огромное влияние на отдельные СМИ, которые публикуют материалы, не имеющие ничего общего с правдой», – подчеркнул министр.

Вместе с тем, как отметил Стефанович, критики нынешней власти не способны аргументированно защитить свою идею, что в 2012 году, когда Сербией руководили протеже Тани Файон, жилось лучше, чем сейчас.

Кроме того, министр назвал бессмысленными утверждения отдельных депутатов Европейского парламента, что идея снизить 5-процентный барьер для партий, участвующих в парламентских выборах, способна нанести вред демократии. «Мы в ущерб интересам Сербской Прогрессивной партии предложили снизить 5-процентный барьер для наших политических противников. Они объединятся в парламенте против ведущей партии в Сербии. Таня Файон, судя по всему, пытается политическим способом уничтожить то, что мы в последние полгода сделали для демократии в нашей стране», – указал Стефанович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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